الحكومة ترد على استمرار حالة الإضراب لطلاب مجمع الملك فهد عن الدراسة

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حرصت مديرية التربية والتعليم في القاهرة على الرد على حالة الإضراب المتواصلة لليوم الثاني على التوالي من جانب الطلاب إضافة إلى أولياء الأمور عن الدراسة في مجمع الملك فهد في منطقة مدينة نصر.

ويأتي ذلك الإضراب من طرف أولياء الأمور والطلاب بسبب موافقة مجلس الوزراء على نقل الإدارة التعليمية إلى مجمع المدارس، مما جعل أولياء الأمور في حالة خوف لا مثيل لها على الإطلاق من اختلاط أبنائهم بالموظفين التابعين لهذه الإدارة التعليمية.

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وأكدت مديرية التربية والتعليم أن عملية نقل الإدارة التعليمية إلى مجمع طلاب الملك فهد سوف تتم في ظل عدم صلاحية المبنى الحالي للإدارة، حيث لا تعمل فيه شبكات النت الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية العامة في المنظومة الحديثة للتعليم.

يُذكر أن نقل مبنى الإدارة التعليمية إلى مجمع طلاب الملك فهد سوف يكون مقتصراً على منطقة المطاعم، إلا أن الأهالي يخشون من تعرض أطفالهم إلى المضايقة أو التحرش من طرف الموظفين العاملين في الإدارة، وخاصة وأن الموظفين سوف يستعملون نفس المراحيض المخصصة لطلاب مجمع الملك فهد.

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