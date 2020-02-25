مصادر تؤكد إقامة عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك في مسجد المشير الخميس القادم

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كشفت مصادر مقربة من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء عن موعد عزاء حسني مبارك إضافة إلى مكان عزاء حسني مبارك، بعدما توفى الأخير في صباح اليوم عن عمر ناهز 92 عاماً إثر صراع طويل مع المرض طيلة السنوات الماضية.

وأكدت المصادر أن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سوف يُقام بنسبة كبيرة في مسجد المشير الطنطاوي في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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وأشارت أيضاً إلى أن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سوف يُقام تقريباً بعد يومين أو ثلاثة كحد أقصى من الآن أي يوم الخميس القادم أو الجمعة الذي يليه، نظراً إلى انشغال العائلة بالكامل في الوقت الحالي بمراسم الجنازة التي ستُقام في صباح يوم غداً الأربعاء مباشرة.

وشددت المصادر على أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سوف يحظى بجنازة عسكرية رفيعة المستوى من خلال حضور معظم الوزراء البارزين في الدولة إضافة إلى مختلف القيادات العسكرية، نظراً لكون الرئيس الأسبق حسني مبارك واحداً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973 وليس مجرد رئيساً للجمهورية على مدار 30 سنة كاملة.

وأضافت أيضاً أن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سوف يشهد حضور العديد من القادة العرب، وخاصة في ظل اعتراف الجميع بالدور المهم الذي قام به حسني مبارك طيلة فترة حكمه لجمهورية مصر العربية أو حتى تأثيراته الإيجابية على منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

يُذكر أن رئاسة الجمهورية الحالية قد أعلنت في الساعات الماضية عن حالة حداد عام في كافة أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام قادمة، وذلك تكريماً للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بغض النظر عن أفعاله السيئة خلال السنوات الأخيرة من حكمه للبلاد.

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