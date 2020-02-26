صورة من تصريح دفن مبارك تكشف سبب الوفاة

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أظهر الصورة الضوئية من تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء أن سبب الوفاة بسبب قصور مزمن في الكلى، ورفرفة أذينية بالقلب، كما تضمن على مكان الدفن في مقابر كلية البنات بأرض الجولف.

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، وتم الإعلان عن وفاته أمس بعد تعرضه لوعكة صحية تم على أثرها نقله لأحد المستشفيات وقد وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

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وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

توفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد صراع طويل مع المرض، وهو الرئيس الـ 4 لجمهورية مصر العربية، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، تولى الحكم خلال شهر أكتوبر لعام 1981 ميلادياً، بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، تنحى مبارك عن الحكم 11 من شهر فبراير لعام 2011 بعد ضغط شعبي، وقد سلم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

تلقى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تعليماً عسكرياً، ويعد من أحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة 1973، حيث قاد القوات الجوية، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل لمنصب رئيس أركان حرب للقوات الجوية، ثم قائد للقوات الجوية خلال شهر أبريل لعام 1972.

حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرابة 30 عاماً، عقب اغتيال محمد أنور السادات، وقد أجبرته الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ 25 من شهر يناير واستمرت لمدة 18 يوماً على التنحي عن حكم البلاد يوم 11 من شهر فبراير لعام 2011.

أثار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حالة من الجدل خلال الأعوام التي سبقت تنحيه عن حكم البلاد خلال عام 2011، حتى إعلان وفاته أمس الثلاثاء، فقد مثل الرئيس الأسبق أمام المحاكم التي برأته من كافة التهم الموجهة إليه، ومن أشهر كلماته التي أعلنها قبل تنحيه،”إن هذا الوطن العزيز هو وطنى، فيه عشت، وحاربت من أجله، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري، بما لنا أو علينا، إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون”.

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