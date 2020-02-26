منخفض جوي متعمق هو السبب الحقيقي في حالة عدم استقرار الطقس

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أوضحت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر، أن هناك بعض من الأسباب هي التي أدت إلى حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد يومي الأثنين والثلاثاء السابقين، وأكدت أن السبب في موجة الطقس السيء تلك هو وجود منخفض جوي متعمق للغاية بطبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 5 كيلومتر من سطح الأرض، وقد كافة أنحاء البلاد به وخصوصاً المناطق الجنوبية.

منخفض جوي متعمق تسبب في موجة الطقس السيء

أعلنت إيمان شاكر خلال تصريحات صحفية لها، إن المنخفض الجوي المتعمق يصاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة لتسجل ما يقرب من 15 درجة مئوية على محافظة القاهرة، فيما سجلت درجات الحرارة في طبقات الجو العليا -27 درجة مئوية.

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وأكد أن فارق درجة الحرارة بين سطح الأرض، وطبقات الجو العليا، هو ما أدى لحدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تشبع الهواء الذي يمر على البحر الأبيض المتوسط بنسبة رطوبة عالية مما أدى لحدوث الأمطار الغزيرة والرعدية خلال بعض الأحيان، وهذا ما شهود خلال طقس الأيام السابقة من وجود أمطار رعدية ببعض الأحيان، بالإضافة إلى تساقط كرات وحباب من البرد على بعض المناطق في البحيرة، والدلتا، والدقهلية، وكفر الشيخ، ومناطق أخرى من محافظة القاهرة مثل مدينة الشروق، والتجمع الخامس، وبعض المناطق في شمال الصعيد، والفيوم، وبني سويف.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أكد البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم، أن البلاد سوف تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية لتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيق من كل عام.

الأرصاد: من المتوقع أن تشهد البلاد منخفض جوي أخرى خلال الفترة القليلة القادمة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بأن تشهد البلاد منخفض جوي جديد خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أننا مازلنا بفصل الشتاء، الذي من المقرر أن ينتهي يوم 20 مارس القادم لعام 2020، ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض درجات الحرارة من جديد أقل من من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من كل عام.

وأوضحت إيمان شاكر أن البلاد سوف تشهد اليوم استقرار نسبي في حالة الجوى اعتباراً من اليوم، وحتى يوم السبت القادم، وسوف ترتفع درجات الحرارة من جديد إلى معدلاتها الطبيعية، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 21 درجة مئوية، وسوف تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً حتى تصل إلى 23 درجة مئوية على القاهرة يوم الخميس القادم، لتشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، مع استمرار برودة الطقس خلال فترات المساء، بالإضافة إلى وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر التي قد تصل لحد الضباب على المناطق الزراعية، والساحلية.

نصحت إيمان شاكر جموع المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية، مع الالتزام بقواعد القيادة الآمنة أثناء وجود الشبورة المائية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة، وأماكن سقوط الأمطار.

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