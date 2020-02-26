مواطنون يصطفون أمام مسجد المشير في انتظار جنازة مبارك

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اصطف العديد من المواطنين أمام سور مسجد المشير طنطاوي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء للمشاركة في مراسم جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد أن وافته المنية صباح أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها لأحد المستشفيات، وقد خضع الرئيس الأسبق بناء على تصريحات من نجله علاء لعملية جراحية ولكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأنها.

نعت رئاسة الجمهورية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لما قدمه للوطن الغالي كأحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة، وأعلنت البلاد حالة الحداد لمدة 3 أيام، كما وصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه “ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة”.

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أعلنت محافظة القاهرة تنكيس الإعلام بديوان عام المحافظة، وكافة الأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام حداداً على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة.

تأتي تلك الخطوة في إطار حرص المحافظة على تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية والخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء والمحافظات بإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

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