الرئيس السيسي يشارك في تشييع جثمان مبارك لمثواه الأخير

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بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي القائم في التجمع، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي وصل لمقر الجنازة .

وتم أداء صلاة الجنازة على الراحل محمد حسني مبارك داخل مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بعد وصول الجثمان منذ دقائق على متن طائرة هيلكوبتر.

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نعت الرئاسة الجمهورية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية، لما قدمه لوطنه كواحد من أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة، وأعلنت البلاد الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم بكافة أنحاء الجمهورية.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيان تنعي فيه الرئيس الأسبق الراحل، ووصفته بأنه “ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة”.

القاهرة تنكيس الإعلام بديوان عام المحافظة لمدة 3 أيام

وأعلنت محافظة القاهرة عن حالة الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة، والأجهزة المحلية التابعة لها لمدة 3 أيام، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

تأتي تلك الخطوة تنفيذاً لقرار الصادر عن رئاسة الجمهورية و خطاب صادر من رئاسة مجلس الوزراء لكافة الوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى البلاد لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

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