وزارة الخارجية تؤكد التزام مصر بحضور اجتماعات سد النهضة بغض النظر عن موقف إثيوبيا

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية بصفة رسمية اليوم التزامها الكامل بحضور الاجتماعات القادمة بخصوص مفاوضات سد النهضة التي ترعاها كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وذلك بغض النظر عن موقف إثيوبيا من حضور هذه الاجتماعات في واشنطن عاصمة أمريكا.

وكان أحد المراسلين قد توجه بسؤال إلى أحمد الحافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وذلك حول احتمالية عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماعات المقبلة بعد يومين من الآن في واشنطن من أجل مواصلة التفاوض حول طريقة ملء سد النهضة.

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وأكد أحمد الحافظ من خلال البيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية أن مصر ملتزمة تماماً بكل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لمفاوضات سد النهضة، وخاصة بعد توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق واضح على كافة النقاط.

وأشار أيضاً إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات القادمة بعد يومين من الآن هو وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي تم مسبقاً، وذلك سواء فيما يتعلق بطريقة ملء سد النهضة أو حتى طريقة تشغيل السد مع مرور السنوات.

وشدد أحمد الحافظ في حديثه على أن استمرار مشاركة مصر في اجتماعات مفاوضات سد النهضة يؤكد بدوره على حسن النية ورغبة مصر في التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لحل الخلافات التي كانت قائمة بين البلدين طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أيضاً أن وزير الخارجية المصرية سوف يكون من ضمن المشاركين في الاجتماعات القادمة لمفاوضات سد النهضة، مثله مثل وزير الموارد المائية والري وذلك تقديراً واحتراماً لدور الإدارة الأمريكية في الإشراف على هذه المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة بصورة نهائية بعد طول انتظار.

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