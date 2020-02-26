إثيوبيا توضح الأسباب وراء عدم مشاركتها في اجتماعات مفاوضات سد النهضة القادمة

حرصت وكالة الأنباء الرسمية في دولة إثيوبيا على توضيح الأسباب الرئيسية وراء إعلان الحكومة الإثيوبية عن عدم المشاركة في الاجتماعات القادمة لمفاوضات سد النهضة في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الوكالة أن وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا لا تزال لم تنتهي بعد من النقاش مع أصحاب المصلحة المحلية بخصوص الاتفاق الذي تم توصل إليه من أجل ملء سد النهضة وكيفية تشغيله خلال الاجتماع الماضي لمفاوضات سد النهضة.
وأشارت أيضاً إلى أن الوزارة أخطرت بصفة رسمية مكتب الخزانة الأمريكية بعدم قدرتها على المشاركة في الاجتماعات القادمة لمفاوضات سد النهضة انطلاقاً من يوم غداً الخميس وحتى يوم الجمعة المقبل في واشنطن.
يُذكر أن وزارة الخارجية المصرية لم تهتم تماماً بهذه الخطوات التي اتخذتها إثيوبيا من أجل عدم المشاركة في الاجتماعات، حيث شددت على مواصلة الالتزام من جانبها من أجل حضور اجتماعات مفاوضات سد النهضة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأطراف الأخرى المتنازعة.
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