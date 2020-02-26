فريد الديب يُهاجم بقوة منتقدي الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد وفاته

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حرص فريد الديب المستشار المعروف والمحامي الخاص بأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على الهجوم بقوة على جميع القنوات الفضائية إضافة إلى الإعلاميين الذين انتقدوا حسني مبارك بعد وفاته مباشرة.

وأكد فريد الديب خلال تصريحات له رفقة الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أن أي شخص تحدث في القنوات الفضائية بشكل غير لائق عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد وفاته هو نوع من أنواع السفالة.

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وأشار أيضاً إلى أن من لا يحترم حرمة الموتى فلن يرحمهم الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الأخرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان قائد عسكري عظيم نجح في قيادة القوات الجوية بشجاعة في حرب أكتوبر 1973.

وشدد فريد الديب في حديثه على أنه يتوجه بالشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية حالياً بالنيابة عن نفسه وعن أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعدما تم الإعلان عن حالة الحداد لمدة 3 أيام في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى الجنازة العسكرية قبل دفن حسني مبارك.

وأضاف أيضاً أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من المؤكد أنه يشعر الآن بعد وفاته بالرضا في ظل الحب الذي أظهره له الشعب المصري بأكمله على مدار الساعات الماضية.

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