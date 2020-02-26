مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركات طبية متخصصة خوفاً من فيروس كورونا

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وافق مجلس الوزراء المصري على التعاقد مع شركات طبية متخصصة في المرحلة القادمة، وذلك بناءً على الطلب الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان مؤخراً بهدف محاربة فيروس كورونا المنتشر في كافة أنحاء العالم في الوقت الحالي.

وأكد مجلس الوزراء خلال بيان رسمي اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالتحذيرات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في الفترة الماضية، وذلك فيما يتعلق بضرورة تجهيز كافة المستشفيات في كل مكان حول العالم بأحدث المعدات والوسائل اللازمة لضمان احتواء فيروس كورونا في حالة ظهوره.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة طيلة الأسابيع الماضية، من أجل منع انتشار فيروس كورونا تماماً داخل مصر أو حتى اكتشاف أي حالة مُصابة بذلك الفيروس القاتل في وقت مبكر.

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