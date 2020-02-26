الأرصاد الجوية تؤكد انخفاض درجات الحرارة مجدداً خلال يومي الخميس والجمعة

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس سوف تكون مستقرة في كافة أنحاء الجمهورية خلال اليومين القادمين بعد السيول والأمطار الغزيرة التي سقطت في يوم الإثنين الماضي، إلا أن درجات الحرارة سوف تعود لكي تنخفض مرة أخرى بشكل واضح انطلاقاً من يوم غداً الخميس.

وأوضح الدكتور محمد شاهين مدير مركز التحاليل التابع لهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن حالة الطقس لن تشهد اضطرابات جوية بعكس ما حدث يوم الإثنين الماضي.

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وأشار أيضاً إلى أن كافة المواطنين يجب عليهم عدم تخفيف الملابس تماماً في ظل الانخفاض المتوقع لدرجات الحرارة سواء في النهار أو خاصة في الليل، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع سائقي السيارات يتوجب عليهم الحذر في الساعات الأولى من الصباح بسبب كثافة الشبورة المائية على كافة الطرق بشكل عام وعلى الطرق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية بشكل عام.

وشدد محمد شاهين في حديثه على أن درجات الحرارة في الليل خلال يومي الخميس والجمعة سوف تصل تقريباً إلى حوالي 9 درجات أو 10 في بعض المناطق سواء في القاهرة الكبرى أو بقية المناطق، على أن ترتفع درجات الحرارة في النهار بمعدل 3 درجات تقريباً كحد أقصى.

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