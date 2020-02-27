“دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا”.. “الأرصاد” توضح حالة الثلاث المقبلة

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أحوال الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة سوف تكون مستقرة إلى حد ما، موضحة أن الطقس يميل إلى الدفئ نهارا وشديد البرودة ليلا خلال الأيام الثلاثة المقبلة “الخميس ـ الجمعة – السبت”، إلى جانب ظهور شبورة مائية تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى ظهور شوائب عالقة على القاهرة الكبرى، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة.

وأوضحت أن حالة الطقس سوف تتحسن يومي الجمعة والسبت المقبلين، ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، مع تكاثف الشبورة المائية صباحًا التي تصل حد الضباب، فيما تكون الرياح معتدلة، بالإضافة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

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جاءت درجات الحرارة غدًا الخميس كالتالي:

القاهرة الكبرى: 23 12

الوجه البحري: 23 11

السواحل الشمالية الغربية: 22 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 21 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 25 15

شمال الصعيد: 24 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 27 10

وعن درجات الحرراة يوم الجمعة:

القاهرة الكبرى: 25 12

الوجه البحري: 24 11

السواحل الشمالية الغربية: 20 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 22 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 27 16

شمال الصعيد: 26 09

جنوب الصعيد: 29 12

وسجلت درجات الحرارة يوم السبت المقبل كالتالي:

القاهرة الكبرى: 20 12

الوجه البحري: 20 11

السواحل الشمالية الغربية: 18 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 20 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 23 16

شمال الصعيد: 21 09

جنوب الصعيد: 28 12​