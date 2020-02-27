بعد تعليق تأشيرات العمرة.. “طيران العربية” تلغي سفر 180 معتمرا

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أعلنت شركة طيران العربية، سفر 180 معتمرًا مصريًا من مطار سوهاج، صباح اليوم، جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات السعودية تعليق تأشيرات العمرة وإلغاء رحلات العمرة حتى إشعار آخر.

جدير بالذكر أنه قد تم إلغاء سفر مجموعة من المعتمرين بعد وصولهم المطار في الساعة الواحدة من صباح اليوم، بعدما أبلغهم مسؤولوا شركة طيران العربية ومندوبي شركة السياحة والمعتمرين إلغاء الحجز وفقا للتعليمات السعودية، واضطرت شركة السياحة إلى إعادة المعتمرين إلى أماكن إقامتهم.

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وكانت السلطات السعودية قد أوقفت بشكل مؤقت إصدار تأشيرات العمرة والسياحة إلى المملكة العربية السعودية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.