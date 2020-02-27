“مياه الشرب”: انقطاع المياه في شبين القناطر السبت المقبل

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أعلنت شركة مياه الشرب في القليوبية، عن قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، السبت المقبل، إثر حدوث عطل في خط الطرد الرئيسي قطر 1400مم، بمحطة مياه عرب جهينة، داخل غرفة المحابس أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات من الساعة التاسعة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجر الأحد.

وأوضحت الشركة، في بيان عنها، اليوم، أنه على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، موضحة أنها سوف توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمدينة خلال فترة الانقطاع.

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