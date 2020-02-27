“شركات السياحة”: عقد اجتماعا طارئا لبحث قرار تعليق العمرة

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أكد مصدر في غرفة شركات السياحة، أن الغرفة سوف تعقد اجتماعًا طارئا بشأن بحث قرار المملكة العربية السعودية بتعليق استصدار تأشيرات العمرة، جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه فور انتهاء الاجتماع، سوف تصدر الغرفة منشورا بكافة القرارات وتعممه على شركات السياحة العاملة في الموسم للتعامل مع الموقف الحالي تجاه القرار والرحلات التي توقفت.

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وكانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.