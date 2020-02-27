“السياحة” توضح توابع قرار تعليق تأشيرات العمرة

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أكدت غرفة شركات السياحة التابعة للغرف التجارية في القاهرة، أنها تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، وذلك عقب قرار وزارة الخارجية السعودية بشأن تعليق تأشيرات العمرة والدخول مؤقتا ضمن الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الغرفة، في بيان عنها، أنها استقبلت منشور وزارة الخارجية السعودية، علق فيه إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين على التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري، من أجل متابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقًا من حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

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وأضاف أنه على أعضاء الشركات الالتزام بتنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفه مؤقته لثقتها في حرص السلطات السعودية على سلامة وأمن المعتمرين من كافة أنحاء العالم، موضحة أنها أجرت اتصالات على أعلى مستوى بالجهات المسؤولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأبدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة.

وقالت الغرفة إنها تبذل جهدًا كبيرة من أجل ضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة، وبحق الموقف من الرحلات التي تم إلغاؤها بناء على قرار التعليق المؤقت، كما ناشدت جميع المعتمرين بعدم القلق مطلقا وأن يثقوا أن كل تلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالي للعمرة، سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أي أعباء إضافية أو غرامات.

كانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.