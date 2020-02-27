البرلمان يتحرك بشأن غياب إثيوبيا من لحسم لمفاوضات سد النهضة‎

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وجهت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والري، بشأن خطة مصر البديلة بعد إعلان إثيوبيا عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة، موضحة أنه بعد مماطلة إثيوبيا في المفاوضات خلال سد النهضة أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة المقرر عقدها في واشنطن بعد فترة طويلة.

وقالت يوسف، في تصريحات صحفية، إن الجانب الإثيوبي يعمل على الـ”تملص” بشكل واضح من اتفاق المبادئ، وتعمد واضح في استمرار الأزمة دون حل؛ حتى تفرض الأمر الواقع على الدولة المصرية، موضحة أنها أعلنت عدم المشاركة في المفاوضات، جاء ذلك بعدما وصلت عملية التفاوض بالمرحلة الأخيرة، وذلك تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكية، وبمشاركة البنك الدولي، بشأن قواعد ملء والتشغيل لسد النهضة.

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وأضافت أن الجانب الأمريكي قد أعلن أنه سيشارك مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، وذلك؛ للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري، إلا أن إثيوبيا تملصت من الاتفاق، مضيفة أنه يجب أن يكون للدولة المصرية موقفًا حاسمًا من هذا الأمر، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع والمماطلة في المفاوضات، خاصة وأنها لم تتوقف يومًا عن بناء السد.