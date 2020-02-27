السفارة المصرية في الكويت تحذر رعاياها من الأماكن المزدحمة تجنبا لكورونا

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أهابت سفارة جمهورية مصر العربية في دولة الكويت، بأبناء الجالية المصرية بضرورة توخي أقصى درجات الحرص والحيطة واتباع القواعد والإرشادات الصحية والوقائية الضرورية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت السفارة، في بيان عنها، عدة توجيهات هامة للمصريين المقيمين في الكويت وأبرزها الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات، جاء ذلك بعد إعلان الكويت إصابة بعض الأفراد بفيروس كورونا.

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وناشدت السفارة المصرية، أبناء الجالية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، تجنبًا للإصابة بالفيروس القاتل.

وكانت الكويت أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 حالة، بعد تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الأيام القليلة الماضي.