بالفيديو.. انقلاب قطار الإسكندرية مطروح وسقوط مصابين

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أعلنت مديرية الصحة بمطروح أصابة 36 شخصاً بإصابات متنوعة وذلك إثر حادث انقلاب جرار وعربة من القطار رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة ومستشفى العلمين المركزي.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة مطروح، بلاغاً بالحادث، وأن سيارات الإسعاف نقلت 20 مصاباً إلى مستشفى الضبعة المركزي، و10 مصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، و ٦ أشخاص بمستشفى الحمام، إثر حادث انقلاب القطار الذي وقع قبل قرية سيدي عبد الرحمن بـ 3 كيلومتر.

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وأشارت مديرية الصحة بمطروح إلى أنه تم الدفع بـ١٠ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات العلمين والضبعة والحمام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

والجدير بالذكر أن مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغاً بالحادث، وتم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة مع كل حالة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.