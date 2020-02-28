“الصحة”: شفاء أول مصاب بـ”كورونا” ومصر خالية من الفيروس

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أعلنت وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا، في مصر، وخروجه من العزل، بعد التأكد من سلبية نتائجه المعملية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إن الفريق الطبي المتابع لحالة الأجنبي أجرى فحوصات وتحاليل دورية عدة مرات متتالية، للتأكد من شفائه من المرض، مضيفا أن وفدًا من سفارة بلاد الشخص الحامل للفيروس استقبله وأشاد بالرعاية الطبية التي تلقاها طوال فترة العزل.

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وأشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونجاحها في اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية، معلنا خلو مصر من الفيروس تمامًا.

وأكد جبور أن مصر تعد من أولى الدول التي وضعت خطة وقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.