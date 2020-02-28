الحكومة تنفي اكتشاف 7 مصابين بـ”كورونا” في مصر​

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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، لتصل لـ7 حالات، وتواصل المركز مع وزارة الصحة، نافية تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لما جرى تردده بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر، مشددة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

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وذكرت الوزارة أنها اتخاذ سلسلة تدابير احترازية ووقائية، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي، كما رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات.

وطالبت وزارة الصحة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.