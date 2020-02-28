“الصحة” ترد على إعلان فرنسا خروج حالتي إصابة بكورونا من مصر

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ردا على تصريحات وزير الصحة الفرنسي بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أنه لم يصل إلى الوزارة أي بيانات حتى الآن بخصوص هذا الأمر.

وقال مجاهد إن مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، قال إن بلاده اكتشفت حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 38 حالة، موضحًا أن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد لشخص “أجنبي” داخل البلاد، وأكدت خروجه من مستشفى الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل المعملية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.