علاء مبارك ينشر رسالة الرئيس الراحل الأخيرة للشعب

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نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو من خطابات والده تحمل رسالة إلى المصريين.

وحمل الفيديو الذي نشره علاء رسالة الرئيس الأسبق إلى المصريين، والتي قال فيها: “لعل كلماته آخر ما يتحدث به لبني وطنه قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، ويوارى في تراب مصر الطاهر.. إنني وقد اقترب العمر من نهايته.. أحمد الله، مرتاح الضمير، أن قضيت عمري مدافعًا عن مصر ومصالحها وأبنائها حربًا وسلامًا”.

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وتابع: “إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية، حافظوا على وحدة الوطن، والتفوا حول قيادته، وانتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات.. إن مصر أمانة في أعناقكم، فاحفظوها وارعوا عهدها، واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام.. حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها”.

ويشار إلى أن أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ستتلقى العزاء، اليوم، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.