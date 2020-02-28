الأرصاد الجوية تؤكد انخفاض درجات الحرارة غداً السبت مع احتمالية سقوط أمطار

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تعود من جديد لكي تنخفض يوم غداً السبت في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك مع احتمالية تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق خلال فترة الليل التي ستكون شديدة البرودة.

وأوضح محمود شاهين مدير مركز التحاليل التابع لهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أن حالة الطقس يوم غداً السبت سوف تكون معتدلة طيلة فترة النهار على أن تزداد البرودة طوال فترة المساء.

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وأشار أيضاً إلى درجات الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم الجمعة تصل إلى 25 أو 26 درجة مئوية، إلا أنها سوف تنخفض 4 درجات كاملة يوم غداً السبت وبالتالي سوف تصل إلى 20 أو 21 درجة مئوية.

وشدد محمد شاهين في حديثه على أن الطقس في الليل سوف يكون بارداً للغاية، على أن تكون هناك احتمالية لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية فقط لا غير.

وأضاف أيضاً أن حركة الرياح سوف تكون نشيطة بدرجة عالية في شمال الجمهورية، وهو ما يعني بالتالي أن حركة الملاحة البحرية سواء في البحر المتوسط أو حتى في البحر الأحمر سوف تكون مضطربة، مُطالباً في الوقت ذاته المواطنين بصفة عامة بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة طيلة فترة الليل يوم غداً السبت.

يُذكر أن مصر تعيش في الوقت الحالي أوضاعاً غير مستقرة تماماً فيما يتعلق بحالة الطقس بسبب الدخول في الفترة ما بين نهاية فصل الشتاء وبين بداية فصل الربيع، حيث شهدت البلاد مؤخراً تساقط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، ولكنها ارتفعت بشكل مفاجئ في اليوم التالي وأصبح الجو حاراً للغاية في كافة أنحاء الجمهورية.

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