شرم الشيخ تفتح باب حجز الوحدات السكنية في مشروع 496

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أكد اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ أنه سوف يتم فتح باب الحجز يوم الأحد القادم من أجل الحصول على الوحدات السكنية في مشروع 496 بشرم الشيخ، وذلك تحديداً في منطقة الرويسات المخصصة للسكن البديل عوضاً عن المناطق شديدة الخطورة.

وأوضح محمود السولية أن باب التقدم من أجل الحصول على الوحدات السكنية سوف يستمر لمدة شهر واحد فقط لا غير، وذلك تحديداً بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1 مارس 2020 وحتى يوم 30 من الشهر ذاته.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه المهلة تُعتبر الأخيرة بالنسبة إلى بقية المواطنين الذين لا يزالون متواجدين في المناطق شديدة الخطورة حتى الآن، ولم يتقدموا بطلب الحصول على وحدات سكنية بالرغم من إخطارهم في وقت سابق بذلك.

وشدد اللواء محمود السولية في حديثه على أن كافة الإجراءات القانونية سوف يتم اتخاذها بعد هذه المهلة مباشرة بحق أي مواطن لا يرغب في الخروج من أملاك الدولة أي المناطق شديدة الخطورة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سوف يتم إزالة جميع المباني المخالفة في تلك المناطق بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية.

وأضاف أيضاً أن كل مواطن يرغب في حجز وحدة سكنية يجب عليه التقدم ببعض المستندات الهامة، على أن يتم استبعاده بصفة نهائية من الحجز مع تطبيق القانون عليه في حالة تم التأكد من صحة المعلومات التي قدمها.

وإليكم الآن المستندات المطلوبة من أجل الحصول على وحدات سكنية في مشروع 496 بشرم الشيخ:

أصل شهادة الميلاد للمواطن المتقدم إضافة إلى الزوجة وأيضاً الأبناء.

صورة بطاقة الرقم القومي سواء للزوج أو حتى للزوجة.

شهادات قيد الأبناء في المدارس.

شهادة وفاة في حالة الأرامل.

وثيقة تأمينات اجتماعية.

قيد عائلي وشهادة جنسية.

صورة قسيمة الزواج.

إقرار من الشهر العقاري بصحة كافة البيانات المقدمة.

مذكرة تصالح من مجلس مدينة شرم الشيخ لمن تعدوا على أملاك الدولة.

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