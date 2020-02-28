بعد تعليق رحلات العمرة.. “السياحة”: لن يتضرر أي مواطن

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شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عملياتٍ لمتابعة مستجدات قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول إلى حلولٍ وإجراءات لحماية حقوق المواطنين وشركات السياحية.

وأعلنت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على المعتمرين المصريين وحقوقهم، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا مع خطوط الطيران، حتى لا يتضرر أي مواطن ماديًا.

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كانت السعودية أعلنت، أمس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.