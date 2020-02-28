“الداخلية” تكشف تفاصيل افتتاح مجمع خدمات حدائق أكتوبر

Advertisements

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل افتتاح مجمع خدمات حدائق أكتوبر في 6 أكتوبر بالجيزة، مشيرة إلى أنه يضم “قسم شرطة، وحدة مرور، نقطة إطفاء، مكتب سجل مدنى، مكتب أدلة جنائية مُميكن”.

وأكدت وزارة الداخلية أنها جهزت جميع الوحدات بأماكن لائقة لاستقبال المواطنين، وخصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

Advertisements

كما افتتاح مدير أمن الجيزة أعمال تطوير غرفة العمليات بالإدارة العامة لقوات الأمن، وقاعة طعام المجندين بمعسكر أكتوبر، في إطار حرص الوزارة على توفير كل الإمكانات لرجال الشرطة بما يمكنهم من أداء واجبهم تجاه أمن الوطن والمواطنين.