الغرفة التجارية تؤكد تأثر العمالة المصرية سلبياً بعد تعليق تأشيرات العمرة بسبب فيروس كورونا

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أكدت الغرفة التجارية بالقاهرة وتحديداً شعبة إلحاق العمالة أن العمالة المصرية سوف تتأثر بشكل سلبي للغاية بعد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية يوم أمس الخميس، وذلك بخصوص تعليق تأشيرات العمرة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة أن مصر تُقدم عمالة موسمية تُقدر بحوالي 35 ألف عامل، وذلك مع اقتراب موسم الحج والعمرة من أجل العمل على خدمة زوار الكعبة والبيت الحرام.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار من طرف المملكة العربية السعودية يأتي بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل واضح في العديد من الدول خلال الأيام الماضية، مما دفع عدة دول وليس السعودية فقط إلى تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وشدد حمدي إمام في حديثه على أن ذلك القرار لن يؤثر تماماً على المواطنين المصريين المقيمين بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة السعودية لا تزال لم تحسم بعد موقف العمالة المصرية الموسمية بشكل رسمي.

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