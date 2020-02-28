وزارة الصحة تنفي إصابة شاب في المحلة بفيروس كورونا بعد عودته من كوريا

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نفت وزارة الصحة والسكان كل الأنباء التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية، وذلك بخصوص احتجاز شاب مصري في مستشفى حميات المحلية بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد عودته مؤخراً من دولة كوريا.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية خلال تصريحات صحفية له أن كل هذه الأخبار هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الشاب المصري البالغ من العمر 32 عاماً قد عاد من دولة كوريا في يوم الجمعة الماضي، وتم إجراء عليه كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا.

وشدد عبد الناصر حميدة في حديثه على أن ذلك الشاب تم حجزه في مستشفى حميات المحلة بسبب معاناته من ارتفاع واضح في درجة الحرارة بسبب التهاب حاد في اللوز لا أكثر من ذلك.

يُذكر أن مصر لم يتم الكشف فيها حتى الآن عن أي حالات مُصابة بفيروس كورونا القاتل من المواطنين، حيث تم اكتشاف حالتين فقط لمواطنين أجانب وتم ترحيلهم إلى بلادهم مباشرة قبل ظهور أعراض المرض عليهم.

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