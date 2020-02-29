الولايات المتحدة: لا يجب ملء سد النهضة دون إبرام اتفاق ثلاثي

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عبرت وزاة الخارجية الأمريكية عن تقديرها لمصر، نظرا لاستعدادها للتوقيع النهائي على اتفاقية ملء سد النهضة، مؤكدة أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة سهَّلت اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بمساهمة فنية من البنك الدولي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة.

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وأضافت أن الاتفاقية بشكلها الحالي تضع حلولًا لكل القضايا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وتتأسس على المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، مؤكدة أنها تدرك أن إثيوبيا تواصل مشاوراتها الوطنية؛ لتوقيع الاتفاق في أقرب وقت.

وشددت على أنه لا يجب ملء السد دون اتفاق، موحة أنها تلاحظ قلق سكان المصب في السودان ومصر بسبب العمل غير المكتمل على التشغيل الآمن للسد. وأكدت الولايات المتحدة التزامها بالاتصال مع الدول الثلاث حتى توقيع الاتفاق النهائي.