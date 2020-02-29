تقلبات وأمطار.. “الأرصاد” تعلن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة على أغلب المناطق، موضحا أن طقس اليوم يشهد انخفاضا ما بين 4 – 5 درجات، حيث تصل درجات الحرارة لـ20 درجة على القاهرة.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية الكثيفة، ونشاط الرياح على بعض المناطق من سيناء وشمال الصعيد، والتي تكون مثيرة للرمال على المناطق المكشوفة.

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وأكد شاهين أن من المتوقع تقلبات جوية، خلال الأيام المقبلة، محذرا من تخفيف الملابس، حيث إنه هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والشرقية، وعلى بعض المناطق بوسط الدلتا.

وسجلت درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل 20 – 12 على القاهرة، والوجة البحري 19 – 11 السواحل الشمالية 20- 13، شمال الصعيد 22 – 10، جنوب الصعيد 28 – 13.​