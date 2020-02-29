بعد تحذير “الأرصاد”.. نصائح مهمة لا تتجاهلها لتجنب الأمراض

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تشهد حالة الطقس انخفاضًا بين 4 – 5 درجات، وتصل درجات الحرارة إلى 20 درجة على القاهرة وعدد من المحافظات، وحذّر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، من الشبورة المائية الكثيفة والرياح المثيرة للرمال.

ونصح شاهين المواطنين بعدم تخفيف الملابس، وبناء على ما سبق نقدم لكم نصائح مهمة يجب اتباعها قبل النزول من المنزل:

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عدم تخفيف الملابس غدًا. تناول العصائر تحوي “فيتامين سي”. عدم الخروج إذا كان الجو محملا بالأتربة. عدم الاستحمام خلال اليومين المقبلين. التوقف عن التدخين. تجنب المناطق المزدحمة والمليئة بالمدخنين. شرب سوائل دافئة كالنعناع والينسون.

وإليك نصائح لتجنب انتقال عدوى الإنفلونزا:

غسيل اليدين باستمرار للتخلص من الجراثيم. تناول مشروبات تقوي جهاز المناعة منها الزنجبيل. تقليل الاختلاط بالمريض خلال ظهور أعراض الأنفلونزا. تناول الفواكه والأطعمة الصحية. شرب السوائل بكثرة.

أمور يجب مراعاتها أثناء اختيار ملابس الأطفال

تجنب ارتداء الملابس الثقيلة المبالغ فيها. اختيار الملابس المصنوعة من الخامات القطنية ذات الأكمام الطويلة. الحرص على حمل جاكت على اليد. تجنب ارتداء الملابس المزودة بالشريط المطاط “الأستيك” عند الأطراف. اختار ألوان محايدة مثل الأبيض والرمادي والفضي والذهبي.