حادث سير في الدقهلية يتسبب في وفاة 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين

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شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأحد حادثاً مأساوياً للغاية أمام عزبة حلواني التابعة لمنطقة سندوب بالمنصورة، من خلال انقلاب سيارة ربع نقل تحمل على متنها العديد من المزارعين في طريقها لجمع محصول البسلة.

وكانت السيارة قادمة تحديداً من قرية ميت فارس التابعة لمنطقة بني عبيد، حيث كانت تتوجه إلى قرية سلكا من أجل جمع ذلك المحصول إلا أن رحلة السيارة توقفت في نهاية المطاف بعد انقلابها في نهاية المطاف.

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وأسفر ذلك الحادث المأساوي عن وفاة 3 مواطنين، وهم كلاً من أم كلثوم إبراهيم علي حافظ إضافة إلى ناهد السيد حمزة وأيضاً سماح محمد عبد العال الدوغري، فيما تعرض 9 مواطنين إلى إصابات بليغة مع تواجد واحد منهم في حالة حرجة حتى الآن.

وانتقلت عناصر الشرطة والمباحث الجنائية إضافة إلى سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث من أجل نقل جميع المتضررين إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، ومن ثم تم تحرير المحضر اللازم حتى تبدأ النيابة العامة التحقيقات في ملابسات ذلك الحادث.

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