رئيس مجلس الوزراء يؤكد عدم وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر

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حرص رئيس مجلس الوزراء على طمأنة الشعب المصري بأكمله اليوم السبت، وذلك بخصوص احتمالية تواجد أي حالات مُصابة بفيروس كورونا داخل مصر وعدم قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن ذلك لضمان عدم نشر الذعر في قلوب المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحات له على هامش تواجده في مطار الغردقة رفقة مجموعة من الوزراء من أجل افتتاح وتفقد بعض المشروعات في الغردقة بشكل عام، أن مصر خالية تماماً من أي حالة مُصابة بفيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك يعود إلى الإجراءات الوقائية السريعة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان طيلة الأسابيع الماضية، وهو ما تم بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية التي أوضحت بدورها أن ذلك الفيروس القاتل قد وصل إلى مرحلة الوباء بسبب سرعة انتشاره من شخص لآخر وخاصة في مناطق التجمعات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في حديثه على أن الحكومة المصرية لا تُخفي أي أسرار على الإطلاق على الشعب المصري بخصوص الحالات المُصابة بفيروس كورونا داخل مصر، مؤكداً في الوقت ذاته أن من لا يُصدق يجب عليه وقتها أن يُراجع الأرقام الخاصة بمنظمة الصحة العالمية التي تحصي يومياً عدد الدول المنتشر فيها فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وأضاف أيضاً أن مصر تواجد بها حالة وحيدة فقط لا غير منذ 3 أسابيع ماضية لمواطن أجنبي الجنسية، وقامت الحكومة وقتها بالكشف عن الأمر بصفة رسمية ثم تم ترحيل ذلك المواطن بعد شفائه من المرض إثر وضعه في منطقة الحجر الصحي لمدة أسبوعين توالياً.

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