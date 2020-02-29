رئيس مجلس الوزراء يكشف كيفية خروج حالتين من مصر تجاه فرنسا رغم الإصابة بفيروس كورونا

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قام رئيس مجلس الوزراء بالرد على البيان الرسمي الصادر يوم الخميس الماضي من طرف وزارة الصحة الفرنسية، والذي أكدت فيه عودة شخصين مُصابين بفيروس كورونا من مصر مؤخراً إلى فرنسا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال بيان رسمي اليوم السبت أن كافة أجهزة الدولة المصرية قامت بالتحرك على الفور عقب صدور ذلك البيان الرسمي من طرف وزارة الصحة الفرنسية، حيث تم إجراء كافة التحريات اللازمة حول مكان إقامة الشخصين قبل مغادرة كلاً منهما أرض مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن الثنائي المذكور من أصحاب الجنسية الفرنسية كان كلاهما متواجداً رفقة فوج سياحي بداية من يوم 5 فبراير 2020 وحتى يوم 16 من الشهر ذاته.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في حديثه على أن مسؤولي وزارة الصحة والسكان قاموا بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين في مكان إقامة ذلك الفوج السياحي، كما تم الاطمئنان أيضاً على الحالة الصحية لجميع من تعامل مع ذلك الفوج السياحي في تلك الفترة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن ملف فيروس كورونا يُعتبر هو الهاجس الأول والأخير حالياً للحكومة المصرية بالكامل مثلما هو الحال تماماً في جميع أنحاء العالم من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار ذللك الفيروس القاتل.

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