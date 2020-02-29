حكم قضائي يُنقذ مصر من دفع 500 مليون دولار لصالح شركة أمريكية

Advertisements

أصدر المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار التابع للبنك الدولي في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية حكماً قضائياً لصالح مصر ممثلة في هيئة قضايا الدولة ضد الدعوى المرفوعة من طرف شركة هولدينج الأمريكية.

وأرسل المركز الدولي حيثيات الحكم بصفة رسمية إلى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر، وهو ما أنقذ مصر وتحديداً الخزانة العامة للدولة من تحمل مبلغ 500 مليون دولار تلفيات بحسب الدعوى المقدمة من طرف الشركة الأمريكية.

Advertisements

على صعيد متصل، أوضح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة خلال بيان رسمي اليوم السبت أن الشركة الأمريكية رفعت هذه الدعوى القضائية ضد مصر، بسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بحق استثمارات الشركة المتواجدة على أرض مصر.

وأشار أيضاً إلى أن الشركة ترى أن هذه الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية وأضرار بليغة عليها من الناحية المالية، مما جعلها تُطالب بتعويض مادي يصل قيمته إلى 500 مليون دولار من الدولة المصرية بصفة عامة.

وشدد سامح سيد في حديثه على أن هذه القضية ليست حديثة النشأة، حيث استمر النزاع القضائي بين الشركة الأمريكية وبين هيئة قضايا الدولة لمدة أربع سنوات كاملة، إلا أن الانتصار كان حليفا لمصر في نهاية المطاف.

إقرأ أيضاً: الخبراء يتوقعون وصول سعر الدولار إلى 16 جنيه خلال أسبوعين بسبب فيروس كورونا