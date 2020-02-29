الصحة العالمية تُخلي مسؤولية مصر من الحالات المصابة بفيروس كورونا في فرنسا وكندا

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حرصت منظمة الصحة العالمية على إخلاء مسؤولية الحكومة المصرية وتحديداً وزارة الصحة والسكان، بعدما تم الكشف عن حالات مُصابة بفيروس كورونا في دولتي فرنسا وكندا عقب عودتها من رحلة سياحية في مصر خلال شهر فبراير الجاري.

وأكدت منظمة الصحة العالمية خلال بيان رسمي لها اليوم السبت أن الحالات التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا في كلاً من فرنسا وكندا لم تكن مصابة تماماً أو حتى ظهر عليها أعراض المرض أثناء تواجدها في مصر.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الحالات مرت بأجهزة الفحص الطبي في المطار قبل مغادرة مصر، ولكن أجهزة الفحص لم تكشف عن وجود أي شيء بخصوص هذه الحالات إلا بعد وصولها إلى موطنها.

وشددت منظمة الصحة العالمية في البيان على أن مصر خالية تماماً من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث لم يتم الكشف سوى عن حالة وحيدة فقط لا غير كانت لمواطن أجنبي منذ أسبوعين، إلا أنه تم علاج هذه الحالة بنجاح وعادت إلى موطنها بسلام بعد الاستقرار في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

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