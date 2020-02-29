فيروس كورونا يؤثر سلباً على أسواق الأسهم العالمية وخسائر بالجملة لأغنياء العالم

Advertisements

تلقى أغنياء العالم في كل مكان صدمة قوية للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا بكثرة مما كان له تأثيرات سلبية عديدة على كافة جوانب الحياة وخاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وسبب فيروس كورونا خسائر لا مثيل لها على الإطلاق في أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفضت جميع الأسهم بسبب توقف الحركة التجارية في معظم أنحاء العالم، وبالتالي خسر أغنياء العالم أموالاً طائلة في ظرف أيام قليلة.

Advertisements

ويكفي الإشارة فقط إلى أن حوالي 500 ملياردير حول العالم قد خسروا جميعاً 444 مليار دولار في الآونة الأخيرة مع احتمالية زيادة حجم الخسائر في الأسابيع القادمة مع استمرار تفشي فيروس كورونا القاتل.

وطالت أكبر الخسائر 3 أسماء على وجه التحديد، وهم كلاً من بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، إضافة إلى جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون، وأيضاً بيرناردو أرنو رئيس مجلس إدارة شركة لويس فيتون إم إتش.

إقرأ أيضاً: وزارة العمل في السعودية تُقرر توطين 50 مهنة وإعادة الوافدين إلى بلادهم