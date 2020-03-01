أمطار وبرودة.. “الأرصاد” تعلن طقس الثلاثة أيام المقبلة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة تبدأ من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان منها، أن حالة الطقس اليوم سيكون مائل للدفء خلال فترات النهار، وسيكون شديد البرودة ليلًا، معلنة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية.

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وتنشط الرياح على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة، تكون معتدلة على أغلب الانحاء، وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 21 – 13، والوجه البحري 20 -12، والسواحل الشمالية 19 – 13، والصعيد 25 – 13.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن طقس الاثنين، سيكون مائلا للدفء نهارًا، ويكون شديد البرودة ليلًا، وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق شمال الصعيد، تنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة.

وأكدت أن درجات الحرارة ستكون على القاهرة 22 – 12، وجنوب سيناء والغردقة 24 – 16 وشمال الصعيد 23 – 10، وجنوب الصعيد 26 – 13.

وعن طقس الثلاثاء المقبل، أوضحت أن الطقس سيكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، مع تكون شبورة مائية صباحًا، مشيرة إلى أن الرياح ستنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 25 – 12، وجنوب سيناء 26 – 17، وشمال الصعيد 26 – 11، وجنوب الصعيد 29 – 13.​