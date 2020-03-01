خلال أيام.. “الإسكان” تعلن طرح 1076 قطعة أرض صناعية في السادات

Advertisements

أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس عمرو خطاب، طرح 1076 قطعة أرض صناعية بمدينة السادات، خلال أيام، مؤكدا أن الوزارة تشارك في دعم النشاط الصناعي في المدن الجديدة.

وقال خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم، إن الحجز سيكون إلكترونيًا، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان حريصة على طرح أراضٍ كاملة المرافق للمستثمر.

Advertisements

وأكد تجهيز المنطقة على مدار السنة الماضية، بتنفيذ 111 كيلومترا أطوال طرق، وتنفيذ وحدات سكنية جاهزة لكل شرائح المجتمع بالمناطق الصناعية.