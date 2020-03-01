طوارئ وإصابات بالجملة.. واشنطن تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا

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أعلنت الولايات المتحدة وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، في واشنطن، لرجل خمسيني كان يعاني من مشكلات صحية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ المزيد من الحالات “مُرجحة”، مشددا على أنهم يوسعون قيود السفر المفروضة على إيران، وجرى تسجيل أكثر من 85 ألف مصابا بفيروس كورونا في 57 دولة حول العالم، ونحو 3000 حالة وفاة.

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ماذا يحصل في الولايات المتحدة؟

وقال مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، أمس، إنّ الرجل توفي في مقاطعة كينج بولاية، مشيرين إلى أنه لم يسافر إلى أي منطقة من المناطق المصنفة على أنها شديدة الخطورة، وأعلن حاكم واشنطن جاي إنسلي، حالة الطوارئ تحسبا لظهور أي حالات جديدة.

وأعلن مسؤولون في واشنطن التحقيق في انتشار محتمل لفيروس كورونا في دار لرعاية المسنين وقال المسؤول بقطاع الصحة في سياتل ومقاطعة كينج التابعتين لولاية واشنطن الطبيب جيفري دوشي، إنّ هناك حالتين ترتبطان بمركز الرعاية طويلة الأجل في كيركلاند، موضحا أنّ 27 نزيلا و25 من العاملين في المركز يعانون من “بعض الأعراض”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 62 إصابة في الولايات المتحدة، وبعدها أعلن ترامب أن من المتوقع اكتشاف عدد آخر من الحالات، مؤكدا: “بلادنا مستعدة لأي ظرف من الظروف. لا يوجد سبب للذعر على الإطلاق.. قادرون على التعافي بشكل تام”.

وأعلن نائب الرئيس مايك بنس، توسيع الحظر الحالي المفروض على السفر من إيران، حيث سجلت أكبر عدد حالات وفاة بفيروس كورونا خارج الصين، وطالبت السلطات الأمريكية مواطنيها بعدم زيارة المناطق الساخنة للفيروس في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

فرنسا تشدّد القيود

وأعلنت فرنسا حظر جميع التجمعات المغلقة لأكثر من 5 آلاف شخص، لاحتواء انتشار الفيروس، كما ألغت سباق نصف الماراثون في باريس الذي كان مقرّرا، اليوم، وذلك بعد ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بـ”كورونا” في فرنسا إلى 100 حالة ووفاة اثنين.

وحشدت كوريا الجنوبية، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات خارج الصين، الجيش لتطهير أجزاء كبيرة من دايجو.

وفي إيطاليا، سجل نحو 650 حالة إصابة ووفاة 17 شخصا، كما أجلت 5 مباريات لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى.

– في طهران، وصل عدد المصابين نحو 593 شخصا وأن عدد الوفيات بلغ 43 شخصا.

– وأعلنت قطر تسجيل أول إصابة لإمرأة قطرية تبلغ 36 عاما، أجليت من إيران.

– وسجلت الإكوادور أول إصابة بالفيروس،

– في بريطانيا ثبت إصابة 3 أشخاص بكورونا ليصل عدد المصابين إلى 23 حالة.

– وأعلنت البرازيل إصابة حالة ثانية بفيروس كورونا الجديد.