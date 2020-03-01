مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

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شهد الطريق الزراعي أمام قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية بأسيوط، حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة، اليوم، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وتلقى مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، إخطارًا بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارة بعمود إنارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وكذا قوات الأمن وتبين تصادم سيارة ميكروباص رقم” 6738 ي ط ا”، بعمود إنارة بسبب السرعة الزائدة.

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وأسفر الحادث عن وفاة مصطفى شعبان محمد 40 عامًا، وإصابة كل من أمجد سمير 45 عاما، وأحمد حسني 21 عاما، وهيثم زيان 22 عاما، وعمر صفوت 20 عاما، ومحمود داخلي 40 عاما، ومحمد محمد 39 عاما، ويوسف محمد 40 عاما، ونُقل المصابون إلى مستشفى القوصية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.