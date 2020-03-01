إجراء جديد من “التموين” بشأن رسائل تسجيل الهاتف على “دعم مصر”

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بعد ظهورها خلال الفترة الماضية في رسائل للمواطنين، لتسجيل رقم هاتفهم على موقع “دعم مصر”، أعلنت وزارة التموين إلغاء الرسائل التي تصل لأصحاب بطاقات التموين، بدءا من اليوم.

وأكد مستشار وزير التموين الدكتور عمرو مدكور، بدء مراجعة أرقام الهواتف المحمولة المُسجلة على موقع دعم مصر، مشيرا إلى أنه عقب مراجعة رقم الهاتف والتأكد من تطابق صاحب رقم الهاتف مع مالك البطاقة أو أحد أفراد أسرته لا تظهر له رسالة التحديث.

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وقال إن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر، يأتي في صالح المواطنين حيث تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات عند استطلاع رأيهم أو اقتراح إضافة سلعة جديدة، مضيفا أن موقع دعم مصر يستقبل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة.

ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتوفير السلع التموينية بشكل مستمر وصرفها في مواعيدها.