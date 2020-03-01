“الصحة” تنفي تحويل حالتين يشتبه في إصابتهما بكورونا إلى مطروح

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إن الأنباء المتداولة بشأن تحويل حالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا إلى مستشفى النجيلة في مطروح، لا أساس له من الصحة، مؤكدا إن الوضع في مصر مستقر، ولا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأكد مصدر مسؤول بمستشفى النجيلة، إن المستشفى لم يُخطر باستقبال أي حالات مصابة بكورونا، أو يشتبه في إصابتها به، مضيفا: “لم نستقبل أي إشارة من الوزارة”.

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وأعلنت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وأنه فور الاشتباه بأي إصابة ستعلن عنها الوزارة طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”.