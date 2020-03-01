الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق خط سولار مسطرد طنطا

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استطاعت أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية أن تُسيطر بنجاح على حريق هائل نشب في خط نقل سولار الذي يصل بين مسطرد حتى طنطا، والمتواجد تحديداً بعيداً عن المناطق السكنية بجانب قرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها.

وانفجر ذلك الخط بشكل مفاجئ واشتعلت النيران بكثافة في الجزء السفلي من الخط على الترعة، مما جعل الأهالي في المنطقة يقومون مباشرة بالإبلاغ عن هذه الواقعة من أجل السيطرة على الحريق قبل فوات الأوان.

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ومن جانبه، دفع مدير أمن القليوبية عقب تلقي البلاغ مباشرة عن الواقعة ب10 سيارات اطفاء، حتى يتم السيطرة على الحريق الهائل بأكبر سرعة ممكنة، إضافة إلى عدم وصول ذلك الحريق إلى المناطق السكنية.

ونجحت أجهزة الحماية المدنية في السيطرة بالفعل على الحريق دون وقوع أي خسائر على الإطلاق في الأرواح البشرية، كما لم تتواجد أيضاً أي إصابات سواء بين الأهالي أو حتى بين عناصر الحماية المدنية.

وقامت أجهزة الحماية المدنية أيضاً بعمليات التبريد في منطقة الحريق حتى لا تشتعل النيران فيه مرة أخرى، كما تم غلق المحبس الرئيسي لذلك الخط على الفور من أجل بدء التحقيقات وراء ملابسات هذه الواقعة.

وتم تكليف فريق خاص من المعمل الجنائي من أجل معرفة أسباب ذلك الحريق مع احتمالية وجود شبهة جنائية بالنظر إلى الطريقة التي انفجر بها الخط، على أن تقوم لجنة أخرى من الجهات المختصة بفحص منطقة الحريق بالكامل لمعرفة الحقيقة الكاملة.

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