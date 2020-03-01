رسمياً .. تعرف على أسعار السجائر النهائية بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

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كشفت مختلف شركات السجائر في مصر اليوم الأحد بصفة رسمية عن أسعار السجائر النهائية، وذلك بعد القرار الصادر من طرف وزارة المالية المتمثل في زيادة ضريبة القيمة المضافة على كافة أنواع السجائر.

وكان ذلك القرار الصادر من وزارة المالية قد ظهر إلى النور في الأسبوع الماضي، قبل أن يوافق عليه كافة أعضاء مجلس النواب المصري في يوم الإثنين الماضي على وجه التحديد.

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ويأتي ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق المحلية تزامناً مع ارتفاع أسعار كافة المنتجات الأخرى في الحياة الاجتماعية، علماً بأن هذه الزيادة لم تكن بذلك القدر الكبير الذي قد يُسبب المشاكل في الشارع المصري من حيث الاعتراض على الأسعار الجديدة.

ولا تزال شركة الشرقية للدخان تدرس في الوقت الحالي إمكانية زيادة أسعارها بنسبة أكبر عن النسبة التي حددتها وزارة المالية، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية عن هذه الزيادة خلال الأشهر القادمة.

وإليكم الآن أسعار السجائر النهائية والرسمية في مختلف شركات السجائر في مصر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة:

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