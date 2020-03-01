ميناء الإسكندرية يشهد وصول 21 صينياً على متن سفينة تجارية قادمة من سنغافورة

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شهد ميناء الإسكندرية البحري اليوم الأحد وصول إحدى السفن التجارية القادمة من دولة سنغافورة وعلى متنها 21 بحاراً من أصحاب الجنسية الصينية، مما زاد من مخاوف المواطنين في مدينة الإسكندرية خوفاً من انتشار فيروس كورونا في حالة كان أحد البحارة يحمل الفيروس بداخله.

وقامت وزارة الصحة والسكان باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة فور وصول هذه السفينة التجارية إلى ميناء الإسكندرية البحري، حيث تم إخضاع جميع من كانوا على متن السفينة سواء البحارة أو حتى طاقم السفينة إلى الفحص الطبي على يد فريق الحجر الصحي داخل ميناء الإسكندرية.

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وجاء ذلك الفحص من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لجميع من تواجدوا على متن السفينة، وخاصة إن كان أحدهم يحمل فيروس كورونا في جسده دون أن تظهر أعراض المرض عليه، إلا أن كافة الفحوصات والتحاليل قد أظهرت نتائجاً سلبية للجميع، وبالتالي أصبح دخولهم إلى مصر أمناً بنسبة 100.

يُذكر أن هذه الإجراءات الوقائية يتم تطبيقها بصفة عامة على جميع الوافدين إلى مصر من أي مكان في العالم مثلما كان الحال تماماً في الأسابيع الماضية، وذلك بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية حتى تُحافظ مصر على نفسها خالية تماماً من وجود أي حالات مُصابة بفيروس كورونا بعكس معظم دول العالم في الوقت الراهن.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أقر في الأيام القليلة الماضية التعاقد مع شركات طبية متخصصة، إضافة إلى شراء بعض المعدات الطبية الحديثة من أجل وضعها في مختلف المطارات داخل مصر بناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان، حتى يتم الكشف على وجه السرعة عن الحالات المصابة بفيروس كورونا لمنع انتشار العدوى القاتلة.

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