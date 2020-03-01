مجلس الوزراء ينفي تماماً إصابة أي طالب جامعي بفيروس كورونا

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حرص مجلس الوزراء المصري على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، وذلك بخصوص إصابة بعض طلاب الجامعات في مصر بفيروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أن كل هذه الأخبار هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، ويبقى الهدف منها هو إثارة الذعر والخوف في قلوب المواطنين في الشارع المصري.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع الجامعات المصرية في كافة أنحاء الجمهورية خالية تماماً من أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وخاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي قامت بها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل ضمان عدم انتشار فيروس كورونا في مصر بصفة عامة وليس فقط بين طلاب الجامعات.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في البيان على أن مصر تواجه فيروس كورونا بكل قوة من خلال الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها فور انتشار المرض في معظم أنحاء العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحجر الصحي لاحتواء أي حالة مصابة بذلك الفيروس متواجد على كافة حدود الجمهورية سواء البرية أو الجوية أو حتى البحرية.

وأضاف أيضاً أن جميع أقسام الحجر الصحي مزودة بكافة الأجهزة الحديثة القادرة على اكتشاف فيروس كورونا، حتى وإن لم تظهر أعراض ذلك الفيروس القاتل على الشخص المصاب.

وفي ختام البيان، طالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام والمواطنين عامة بضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم نشرها، وخاصة وإن كانت هذه المعلومات قد تتسبب في إثارة الخوف والفزع للشعب المصري.

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