وزارة الخارجية تُعبر عن استيائها من إثيوبيا بسبب إعاقة مسار مفاوضات سد النهضة

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أصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد بياناً رسمياً عبرت فيه عن استيائها الشديد مثلها مثل وزارة الموارد المائية والري، بسبب موقف الحكومة الإثيوبية الذي يهدف إلى إعاقة المسار المخصص لمفاوضات سد النهضة.

وكانت إثيوبيا قد امتنعت عن حضور اجتماعات مفاوضات سد النهضة في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2020، ثم أصدرت وزارة الري الإثيوبية بياناً طالبت فيه بضرورة منحها المزيد من الوقت من أجل تناول كافة أبعاد هذه القضية.

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن البيان الصادر عن دولة إثيوبيا مرفوض تماماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نظراً لأن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 5 سنوات تقريباً حتى الآن، إضافة إلى توصل جميع الأطراف المعنية في شهر يناير الماضي إلى اتفاق مبدئي على طريقة ملء سد النهضة في السنوات القادمة.

وأشارت أيضاً إلى أن إثيوبيا بات لديها نية واضحة في الوقت الراهن من أجل ملء سد النهضة عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالسد دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع بقية دول المصب مثل مصر والسودان.

وشدد وزارة الخارجية على أن هذه الخطوة من طرف الحكومة الإثيوبية سوف تُعتبر بمثابة المخالفة الواضحة والصريحة للقوانين الدولية، وخاصة وأن إثيوبيا سبق وأن وقعت على التزامها في عام 2015 بعدم الإضرار بمصالح دول المصب أثناء تشغيل سد النهضة.

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