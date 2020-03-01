وزيرة الصحة: أتوجه إلى الصين للتأكيد على قوة العلاقات مع مصر بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية

Advertisements

كشفت وزيرة الصحة والسكان عن السبب الرئيسي وراء سفرها المفاجئ اليوم الأحد إلى دولة الصين، بعدما عقدت مؤتمراً صحفياً في مطار القاهرة الدولي رفقة السفير الصيني في دولة مصر قبل ركوب الطائرة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي أنها سوف تُسافر إلى دولة الصين بناءً على تعليمات وتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تحمل معها رسالة تضامن من رئيس الجمهورية بسبب معاناة الصين حالياً من فيروس كورونا القاتل.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن رسالة التضامن تشمل العديد من المستلزمات الطبية من أجل الوقوف بجانب الصين في محنتها، وهو ما يؤكد بدوره على قوة العلاقات بين مصر والصين.

وشددت وزيرة الصحة والسكان في حديثها على أن جميع دول العالم القادرة يجب عليها الوقوف مع دولة الصين لمحاربة انتشار فيروس كورونا، نظراً لأن التغلب على فيروس كورونا داخل الصين سوف يعني بالتالي التغلب عليه في كافة أنحاء العالم وحماية الانسانية بأكملها من ذلك الوباء القاتل.

إقرأ أيضاً: تعرف على أعراض فيروس كورونا القاتل وكيفية الوقاية منه